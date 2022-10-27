«Путин играет на противоречиях». Союзники или конкуренты «псы войны» Пригожин и Кадыров, почему из РФ погнали Собчак — интервью с Фесенко 27 октября, 17:29 Эксклюзив НВ Владимир Фесенко (Фото:НВ)

У основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и марионетки Кремля в Чечне Рамзана Кадырова есть общие черты, которые делают их союзниками, но в будущем они могут стать конкурентами, предполагает политолог Владимир Фесенко.

В интервью Радио НВ он рассказал, что происходит в окружении Владимира Путина, и кто уже думает, что будет после диктатора.

— Аналитики Института изучения войны предвидели: влияние основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в России растет настолько быстро, что может угрожать даже режиму Путина. Как вы считаете, действительно ли это так? Каким сейчас влиянием обладает Пригожин?

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— Я бы не преувеличивал влияние Пригожина. Надо понимать одну простую вещь: главной движущей силой войны против Украины был Путин. И он продолжает быть главной, определяющей движущей силой этой войны.

Но он выпустил из бутылки этой агрессии, которую он открыл, псов войны, зло войны, атмосферу войны. И ее олицетворением стали такие персонажи, как Пригожин, Кадыров, Медведев. Медведев больше информационно, а вот Пригожин и Кадыров стали еще и псами войны на территории Украины, в боевых действиях. Они стали олицетворением «партии войны» в практическом, а не только в информационном смысле, как экс-президент России.

Но это все-таки инструменты Путина. Говорить, что они могут бросить вызов Путину, это было бы огромным преувеличением, потому что ни разу они не позволяют себе критиковать Путина. Они критикуют только Министерство обороны [РФ], отдельных военных.

Путин играет на противоречиях. Раньше просто это было в умеренных формах между условными либералами (которых называют сислибы — системные либералы, которые сейчас фактически в загоне, они проиграли) и консервативным крылом. А сейчас есть «партия войны», олицетворяемая Пригожиным, Кадыровым и Медведевым, а есть условная, незаметная «партия мира», которая себя даже публично не представляет. Можно только условно кого-нибудь добавлять в эту партию. А Путин просто играет на этих противоречиях, он оставляет себе пространство для маневра.

На будущее. Думаю, что Пригожин — вызов не столько для Путина, сколько для российских элит. На будущее, может быть, уже после Путина.

— Они с Кадыровым союзники или конкуренты? И вообще Кадыров — это просто громкий тиктокер, как Медведев в твиттере, или человек, который что-то значит в российской политике?

— На самом деле и Пригожин, и Кадыров используют эту войну для усиления своих политических позиций. Оба эти персонажа очень амбициозны. Они хотят выйти за пределы тех ролей, которые у них были.