Овчарка Байдена по кличке Командор покусала семерых агентов американской Секретной службы 25 июля, 19:46 Собака Джо Байдена (Фото:AP)

Пес президента США Джо Байдена по кличке Командор за четыре месяца покусал в Белом доме семерых агентов американской Секретной службы.

Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, в худшем задокументированном случае врач Белого дома 3 ноября 2022 года отправил пострадавшего офицера Секретной службы в местную больницу для лечения после того, как собака укусила его за руку и бедро.



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Издание отметило, что такие случаи стали регулярными с октября прошлого года.



Первое нападение Командира произошло 3 октября у дверей, ведущих в сад возле Восточного крыла Белого дома, тогда Командор нанес «дружеский мягкий укус» предплечью агенту Секретной службы.



26 октября офицер Секретной службы дивизии сообщил, что «Командор демонстрирует чрезвычайно агрессивное поведение». Мужчина сообщил о ситуации, когда первая леди Джилл Байден не смогла удержать собаку, поэтому тот «продолжал кружить» вокруг мужчины.



Другой инцидент произошел 10 ноября, когда офицер дивизии Секретной службы был укушен Командором за левое бедро, когда первая леди выгуливала собаку в саду Кеннеди.



14 ноября офицер Секретной службы описал в отчете для издания, что ему пришлось защищаться стулом, чтобы предотвратить нападение.



Специальный агент Секретной службы в Управлении охраны президента сообщил, что 11 декабря его укусили после того, как Байден снял Командора с поводка после вечера семейного кино.



Последний случай задокументирован 2 января, когда на следователя технической безопасности агентства собака напала в доме президента в Уилмингтоне, где тот часто проводит выходные.



«Командор протиснулся через дверь и немедленно укусил за нижнюю правую сторону моей спины», — сообщил пострадавший.

Издание отмечает, что задокументированные нападения с сентября 2022 года по январь, вероятно, являются неполным количеством инцидентов с участием собаки, поскольку период времени не охватывает его первые девять и последние шесть месяцев в Белом доме.