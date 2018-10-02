"Со всех спрошу": Кадыров пообещал "поквитаться" за протесты в Ингушетии против изменения границы с Чечней

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил отомстить участникам протестов в Ингушетии, недовольных изменением границы между двумя республиками.

Об этом он сказал в эфире телеканала Грозный, передает Кавказский узел.

По словам Кадырова, с этих людей "будет спрос".

"Стыд вам устраивать митинг, если я к вам еду… Какие-то ученые люди в мечетях во время чтения хутбы (проповеди), проклятия на меня насылают… Думают, что, если они поднялись, надо говорить, что им вздумается… Чтобы вы знали (...) будет спрос", - пригрозил он.

При этом все протесты глава Чечни назвал "пустыми разговорами".

"Народ какой? Не боится, когда не видит угрозы. Как только появится угроза, начинают колени дрожать у всех, а когда далеко [угроза], спокойно пишут, сидя на теплом диване... Не ведите пустых разговоров. По крайней мере, в адрес руководства Чеченской республики и народа… Ради Всевышнего, не создавайте себе проблем… Есть сила - поквитаюсь", - сказал он.

Отметим, что 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками, согласно которому под контроль Грозного перешла часть Надтеречного района, а Магас получил территорию на границе с Малгобексим районом.

В этот же день в ингушской столице вспыхнул протест против изменения границ.