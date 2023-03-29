Дания подняла со дна моря объект, который нашли возле Северного потока-2 29 марта, 20:32 Буй, который нашли у Северного потока-2 (Фото:ens.dk)

Датское энергетическое агентство подняло на поверхность объект, который нашли возле газопровода Северный поток-2.

Как сообщает пресс-служба агентства, объект оказался пустым морским дымовым буем и не представляет опасности. Его подняли с глубины 73 метра. При подъеме на поверхность присутствовал представитель оператора газопроводов Nord Stream 2 AG.



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В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.



Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность. Минобороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии заявили об умышленной диверсии.



В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.



Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с предварительными разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять "проукраинская группа".



Немецкие СМИ со ссылкой на источники также утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. Министр обороны Алексей Резников сказал, что это «довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами».



Министр обороны Германии Борис Писториус призвал воздержаться от преждевременных обвинений. По его словам, диверсия с подрывом трубопроводов могла быть «операцией под чужим флагом», чтобы позже обвинить в этом Украину.

