Снежный шторм в США: жертвами стихии стали три человека

Об этом пишет Sky News со ссылкой на сообщения местных властей.

Один человек погиб из-за остановки сердца по дороге в убежище, одна женщина погибла, когда ее кислородное устройство прекратило работать из-за перебоев с электроснабжением, а водитель погиб после того, как дерево упало на его автомобиль.

Отмечается, что больше всего пострадали в результате снежного шторма штаты Северная и Южная Каролина, а также Вирджиния.

#Snoopy finally back in the air after #WinterStormDiego kept our aviation unit on the ground. We're checking on roads and condition. pic.twitter.com/MlhGMZzzOa