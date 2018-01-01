Снежный шторм в США: жертвами стихии стали три человека Сегодня, 10:03 52 Цей матеріал також доступний українською Снежный шторм накрыл США Фото: @NCSHP

В американском штате Северная Каролина из-за снежного шторма погибли три человека.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на сообщения местных властей.

Один человек погиб из-за остановки сердца по дороге в убежище, одна женщина погибла, когда ее кислородное устройство прекратило работать из-за перебоев с электроснабжением, а водитель погиб после того, как дерево упало на его автомобиль.

Отмечается, что больше всего пострадали в результате снежного шторма штаты Северная и Южная Каролина, а также Вирджиния.

#Snoopy finally back in the air after #WinterStormDiego kept our aviation unit on the ground. We're checking on roads and condition. pic.twitter.com/MlhGMZzzOa — CMPD News (@CMPD) 10 декабря 2018 г.

Напомним, 9 декабря на юго-востоке США из-за мощного зимнего шторма более 380 тысяч домов остались без электроснабжения, также было отменено около тысячи авиарейсов. Мощный снегопад привел к повреждению линий электропередач.