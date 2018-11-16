Снежный шторм в США: погибли восемь человек, 400 тысяч американцев остались без электричества 

В пятницу, 16 ноября, мощный снежный шторм в США спровоцировал многочисленные ДТП, в результате чего погибли восемь человек, сообщает CNN.
Смесь дождя, снега и льда, обрушившаяся на восточные штаты, спровоцировала обледенение дорог и транспортный коллапс и ДТП, которые унесли несколько жизней. В результате непогоды отменено большое количество авиарейсов. Более 420 000 жителей остались без электричества вследствие обледенения проводов.
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Добавим, что западное побережье США страдает от масштабных пожаров. В штате Калифорния количество жертв стихии достигло 63 человек, пропавшими без вести числится уже 631 человек.
Почти все тела были найдены в районе города Парадайс на севере Калифорнии. Еще несколько человек погибли в прибрежном городе Малибу.
Нынешние пожары повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей.
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