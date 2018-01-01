Снежный шторм в США: более 380 тысяч американцев остались без света Сегодня, 01:55 22 Цей матеріал також доступний українською Власти призывают жителей не выезжать на дороги

В воскресенье, 9 декабря, на юго-востоке США из-за мощного зимнего шторма более 380 тысяч домов остались без электроснабжения, также было отменено около тысячи авиарейсов, сообщает Reuters.

Как сообщается, мощный снегопад привел к повреждению линий электропередач.

По данным Poweroutage.us, без света остались более 380 тысяч домов в Каролине, Джорджии, Алабаме, Теннесси и Вирджинии.

Метеорологи сообщили, что в некоторых районах Северной Каролины и Вирджинии уже выпало до 30 см снега, и предупредили о продолжающихся снегопадах - толщина снежного покрова может достигнуть 46 сантиметров. По данным Национальной службы погоды, ожидается, что мокрый снег и леденой дождь сохранятся до утра понедельника.

Власти призывают жителей не выезжать на дороги.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер заявил, что в штате обьявлено чрезвычайное положение, которое останется в силе, пока погода не стабилизируется. Он отметил, что для борьбы с последствиями снежной стихии в Северной Каролине была активирована Национальная гвардия.

По данным сайта отслеживания полетов FlightAware, из-за шторма было отменено около тысячи рейсов в аэропорту Дуглас-Интернешнл в Шарлотте, который является шестым в перечне самых загруженных в стране.

Напомним, 16 ноября, мощный снежный шторм в США спровоцировал многочисленные ДТП, в результате чего погибли восемь человек.