Снежный шторм в США: более 380 тысяч американцев остались без света
В воскресенье, 9 декабря, на юго-востоке США из-за мощного зимнего шторма более 380 тысяч домов остались без электроснабжения, также было отменено около тысячи авиарейсов, сообщает Reuters.
Как сообщается, мощный снегопад привел к повреждению линий электропередач.
По данным Poweroutage.us, без света остались более 380 тысяч домов в Каролине, Джорджии, Алабаме, Теннесси и Вирджинии.
Метеорологи сообщили, что в некоторых районах Северной Каролины и Вирджинии уже выпало до 30 см снега, и предупредили о продолжающихся снегопадах - толщина снежного покрова может достигнуть 46 сантиметров. По данным Национальной службы погоды, ожидается, что мокрый снег и леденой дождь сохранятся до утра понедельника.
Власти призывают жителей не выезжать на дороги.
Winter white!!! Christmas dreams!! This is so beautiful!!! @BigweatherABC11 @BrittanyABC11 @RaleighWx #Snowmageddon2018 pic.twitter.com/h5ahDAi5A4— Jennifer Tymkin (@tymkinmama) 9 декабря 2018 г.
Губернатор Северной Каролины Рой Купер заявил, что в штате обьявлено чрезвычайное положение, которое останется в силе, пока погода не стабилизируется. Он отметил, что для борьбы с последствиями снежной стихии в Северной Каролине была активирована Национальная гвардия.
По данным сайта отслеживания полетов FlightAware, из-за шторма было отменено около тысячи рейсов в аэропорту Дуглас-Интернешнл в Шарлотте, который является шестым в перечне самых загруженных в стране.
#Snowstorm in the #NorthCarolina #Mountains . December,2018 pic.twitter.com/SrM3JOTlsj— TealSeptember (@TealSeptember) 9 декабря 2018 г.
There’s a car under there somewhere @JimCantore @spann @wxbrad @mikeseidel @SUdelsonWSOC9 pic.twitter.com/Z8pjayBDoM— Jared Keith (@JaredKeith18) 9 декабря 2018 г.
Напомним, 16 ноября, мощный снежный шторм в США спровоцировал многочисленные ДТП, в результате чего погибли восемь человек.