Снежная буря парализовала работу двух аэропортов Чикаго 15 апреля, 05:59 875 Цей матеріал також доступний українською скриншот ORD LRSE Safety / Twitter В аэропортах Чикаго отменили сотни рейсов из-за снежной бури скриншот ORD LRSE Safety / Twitter

Более 1,1 тысячи рейсов были отменены в международных аэропортах O'Hare и Midway в Чикаго в США в связи с обрушившейся на штат снежной бурей.

"Весенняя снежная буря привела к задержкам в среднем на 49 минут и 978 отменам рейсов", - говорится в Twitter аэропорта O'Hare.

UPDATE: Spring snow storm causing delays averaging 49 minutes at O'Hare with 978 cancellations. Snow teams & Deicers are rolling, but be sure to check flight status with your airline! 14 апреля 2019 г.

В свою очередь аэропорт Midway сообщает об отмене 148 рейсов. В среднем вылеты задерживаются на 36 минут.

Spring snow storm causing delays averaging 20 minutes at Midway with 148 total cancellations. Snow teams & Deicers are rolling, but be sure to check flight status with your airline! 14 апреля 2019 г.

Midway airport is full of people but no planes. More people keep coming in, but no one leaves. pic.twitter.com/EFMvI07BGZ — David Kendall 🇺🇸 (@mrdavidkendall) 14 апреля 2019 г.

Бригады по уборке снега продолжают работу по устранению последствий стихии, однако пассажирам советуют проверять статус рейса у авиалиний.

