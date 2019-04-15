Снежная буря парализовала работу двух аэропортов Чикаго
Более 1,1 тысячи рейсов были отменены в международных аэропортах O'Hare и Midway в Чикаго в США в связи с обрушившейся на штат снежной бурей.
"Весенняя снежная буря привела к задержкам в среднем на 49 минут и 978 отменам рейсов", - говорится в Twitter аэропорта O'Hare.
В свою очередь аэропорт Midway сообщает об отмене 148 рейсов. В среднем вылеты задерживаются на 36 минут.
Бригады по уборке снега продолжают работу по устранению последствий стихии, однако пассажирам советуют проверять статус рейса у авиалиний.