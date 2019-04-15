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Снежная буря парализовала работу двух аэропортов Чикаго

15 апреля, 05:59
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Снежная буря парализовала работу двух аэропортов Чикаго - фото

скриншот ORD LRSE Safety / Twitter

В аэропортах Чикаго отменили сотни рейсов из-за снежной бури

Более 1,1 тысячи рейсов были отменены в международных аэропортах O'Hare и Midway в Чикаго в США в связи с обрушившейся на штат снежной бурей.

"Весенняя снежная буря привела к задержкам в среднем на 49 минут и 978 отменам рейсов", - говорится в Twitter аэропорта O'Hare.

В свою очередь аэропорт Midway сообщает об отмене 148 рейсов. В среднем вылеты задерживаются на 36 минут.

Бригады по уборке снега продолжают работу по устранению последствий стихии, однако пассажирам советуют проверять статус рейса у авиалиний.

Теги:   Аэропорты Снег Чикаго

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