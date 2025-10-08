Со склона Эвереста эвакуировали всех туристов, которые не могли спуститься из-за метели

Со склона Эвереста эвакуировали всех туристов (Фото: Tibet Firefighting Department/Handout via REUTERS)

Со склона горы Эверест в Тибете эвакуировали всех туристов, которые застряли там из-за внезапного сильного снегопада.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее местные СМИ сообщали, что в общей сложности на склонах застряли около 1000 человек.

В воскресенье, 5 октября, стало известно, что 350 человек уже эвакуировали в безопасное место в местный поселок Куданг.

Источники сообщили Reuters, что остальные туристы (около 200 человек) должны были достичь безопасного места 7 октября.

Как сообщило китайское государственное информационное агентство Xinhua, вечером 7 октября эвакуировали в общей сложности 580 туристов, а также более 300 гидов, пастухов, яков и другого вспомогательного персонала.

Снежная буря также помешала планам альпинистов, которые с американской компанией Madison Mountaineering собирались подняться на вершину Чо-Ойю (8188 м).

5 октября стало известно, что почти 1000 человек оказались заблокированными в кемпингах на восточных тибетских склонах горы Эверест из-за снежной бури.

Гора Эверест — самая большая вершина мира высотой более 8849 м. Хотя многие люди каждый год пытаются взойти на пик, подъем считается очень опасным.