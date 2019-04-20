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Сможет править страной до 2030: в Египте проходит референдум о продлении президентского срока

Сегодня, 11:09
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Сможет править страной до 2030: в Египте проходит референдум о продлении президентского срока - фото

REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

Билборд с изображением Фаттаха ас-Сиси

В Египте с субботы, 20 апреля, стартует референдум, в ходе которого граждане страны проголосуют за поправки в конституцию, позволяющие президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси оставаться на посту до 2030 года.

Об этом пишет Associated Press.

Голосование продлится до понедельника, 22 апреля.

Ранее парламент Египта проголосовал за поправки в конституцию страны, которые дают потенциальную возможность президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси оставаться на этом посту до 2030 года.

Поправки, в частности, позволяют Фаттаху ас-Сиси продлить с четырех до шести лет свой текущий президентский срок, который, согласно прежней редакции конституции, завершается в 2022 году. Также благодаря поправкам Фаттах ас-Сиси сможет участвовать в выборах и после окончания этого срока. Таким образом, при благоприятном для него развитии событий, Фаттах ас-Сиси сможет сохранять за собой должность президента вплоть до 2030 года.

Поправки также предоставляют египетскому президенту больший контроль над судебной системой страны. Так, президент получит возможность самостоятельно назначать судей, в том числе главу Высшего конституционного суда Египта.

Кроме того, поправки усиливают влияние военных на политическую жизнь Египта. Так, одной из обязанностей военных объявляется защита "конституции и демократии, а также фундаментального строя страны".

Международные правозащитные организации уже раскритиковали поправки в египетскую конституцию, так как они укрепляют авторитарную власть в Египте.

Теги:   Абдель Фаттах ас-Сиси Египет

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