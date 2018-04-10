Смоленская катастрофа: в гробах 77 жертв обнаружили останки тел других людей

Во время проведения эксгумации и судмедэкспертизы тел 77 жертв Смоленской катастрофы обнаружили 69 фрагментов тел 26 человек, которые находились в гробах других людей.

Об этом сообщила спикер Национальной прокуратуры Польша Ева Бялик, пишет РАР.

Кроме того, во время исследования выявили подмену двух тел. Также в гробах обнаружили много посторонних предметов: резиновые перчатки, пакеты, бутылки и другие вещи.

По словам представителя польской прокуратуры, в 90% случаев документация по проведению судмедэкспертиз жертв в Москве содержит грубые ошибки.

Польские эксперты, которые проводили эксгумацию 77 тел погибших, подготовили генетические, токсикологические и гистопатологические экспертизы. Лаборатории в Великобритании, Италии и Северной Ирландии должны провести физико-химические экспертизы на предмет наличия следов взрывчатых материалов.

Ранее эксперты заявили, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой.

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10 апреля 2010 года под Смоленском в России разбился самолет Ту-154М, на котором президент Польши Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу. В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, включая семерых членов экипажа.