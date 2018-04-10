Смоленская катастрофа: Причиной гибели пассажиров Ту-154 Качиньского стал взрыв

Пассажиры погибли до столкновения с землей (иллюстративное фото)

Председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич заявил, что причиной гибели пассажиров президентского Ту-154 стал взрыв.

Об этом Мацеревич заявил в интервью польскому телевидению.

"Пассажиры погибли в результате взрыва в центроплане до соприкосновения с землей…это стало причиной их смерти", - цитирует Мацеревича TVP 1.

По его словам, окончательный технический отчет подкомитета может быть готов в ближайшие дни.

Ранее подкомиссия пришла к выводу, что левое крыло самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года, было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой.

Также комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета.

Россия до сих пор не передала Польше обломки президентского самолета. МИД Польши заявил, что удерживая у себя обломки Ту-154М, Россия дает основания считать, что истинные причины катастрофы скрываются.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин считает, что если на борту президентского Ту-154М и были взрывы, то взрывчатку могли заложить только в Польше.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, включая 7 членов экипажа. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.