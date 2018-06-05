05 июня 2018, вторник

Смоленская катастрофа: на обломках самолета обнаружены следы взрывчатки

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На борту президентского самолета был взрыв

На борту президентского самолета был взрыв

Подкомитет по повторному расследованию причин Смоленской катастрофы сообщил об обнаружении следов взрывчатки на обломках польского правительственного самолета ТУ-154, разбившегося 10 апреля 2010 года в России.

Согласно заявлению следователей, следы взрывчатых веществ были обнаружены также на останках по меньшей мере одной жертвы, передает Радио Польша.

При этом в подкомитете сообщили об отсутствии доказательств, указывающих на наличие взрывчатки в почве на месте происшествия.

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Напомним, что согласно техническому докладу, крушение Ту-154 под Смоленском произошло в результате по меньшей мере двух взрывов до столкновения с землей.

 

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, включая 7 членов экипажа. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.

В 2015 году новые власти Польши решили вернуться к вопросу катастрофы Ту-154 президента Качиньского. В начале февраля 2016 года Польша возобновила расследование крушения самолета.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что РФ отказывается вернуть Польше обломки президентского самолета Ту-154М. В связи с этим в ближайшее время Варшава собирается подать в Международный суд в Гааге жалобу на РФ.

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