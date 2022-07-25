«Сложились хорошие возможности». Какая ситуация на херсонском направлении и что осенью изменится на фронте — интервью с военным экспертом 25 июля, 20:08 Эксклюзив НВ Украинский военный на фронте (Фото:МО/Facebook)

На правом берегу Херсонской области сложились условия для освобождения территорий от россиян, а осенью, благодаря западному вооружению, может наступить перелом на фронтах не в пользу оккупантов, рассказал Радио НВ военный эксперт Петр Черник.

— Начнем с оружия, которое нам анонсировали: это 25−30 HIMARS и МЛРС. Даже те единичные экземпляры, которые у нас были, а называли то 9, то 12, они уже так нормально навели «бавовны» на военные склады, на склады с оружием, на командные пункты оккупантов. 25−30 — это то, что сломает для русских ход этой войны? Или нам надо дождаться условной сотни, если такое вообще возможно?

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— По-моему, такое количество единиц не сломает. Конечно, это невероятно хорошее и очень качественное оружие и то, что захлебнулось по большому счету наступление россиян на Донбассе, об этом надо говорить, это заслуга именно этого оружия. Но на мой взгляд, для того чтобы по-настоящему произошел перелом, нужно не менее 50 машин такого класса, а может больше. Хотя я где-то не соглашаюсь с утверждением, что у нас есть единичные установки. Даже 20 машин такого класса — совокупно это более 200 ракетных пусков, это невероятно много. Напомню, что такая страна как Франция имеет всего 12 машин, а у Турции, которая прямо сейчас ведет серьезную боевую операцию на севере Сирии, есть всего 13 машин. Поэтому даже 20 машин такого класса — очень неплохой успех для наших войск, для наших реактивных систем залпового огня. Хотя на мой взгляд, настоящий перелом произойдет тогда, когда Украина получит по-настоящему серьезную авиацию, имею в виду задекларированные Конгрессом 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов и потенциальную передачу таких машин как F-15 или F-16.

— Если говорить о том, что уже сейчас работает, и когда мы можем получить такие комплексы. Я видел анализ о том, что система IRIS-T — немецкая система, которую нам собираются передать, но фишка в том, что у самой Германии нет ее для вооружения. У нас до конца июля по планам должна появиться одна система для Украины, но у них там и на производство очередь, и ждут еще несколько заказчиков этого оружия, все равно это контракт на годы. Как мы можем оценивать, что оружие, которое нам действительно нужно сейчас, но производственные мощности даже странам-производителям не позволяют его прислать прямо здесь и сейчас?

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