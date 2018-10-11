СМИ: Задержанный в Германии гражданин Болгарии признался в убийстве журналистки

Гражданин Болгарии, которого задержали в Германии, признался в убийстве журналистки Виктории Мариновой.

Об этом рассказала мать подозреваемого, пишет болгарское издание nova.bg.

"Он признался в содеянном, говорит, что был пьян и под воздействием наркотиков после какого-то дня рождения и ничего не помнит. Он не такой человек, начал передо мной плакать", - сказала Красимирова.

По словам женщины, что ее сын - умственно отсталый, а также он принимал какие-то таблетки, однако она перестала ему их давать.

Мать подозреваемого изъявила желание, чтобы ее сына судили в Германии и чтобы он там отбывал и тюремное заключение, так как в Болгарии она боится за его жизнь.

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Ранее сообщалось, что 6 октября в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналистку и телеведущую Викторию Маринову. Перед смертью она была изнасилована.

В полиции заявили, что у них нет доказательств того, что убийство журналистки связано с ее профессиональной деятельностью.

9 октября правоохранители Болгарии задержали подозреваемого в убийстве журналистки - гражданина Румынии. Однако после допроса его отпустили. Позже в Болгарии правоохранители задержали нового подозреваемого по делу об убийстве Мариновой. Представитель МВД ФРГ Элеонора Петерманн официально подтвердила факт задержания подозреваемого.

Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирование от ЕС.