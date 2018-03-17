СМИ: За налаживание контактов между США и Северной Кореей отвечало ЦРУ

По информации СМИ, Майк Помпео сыграл ключевую роль в налаживании контактов Трампа с КНДР

Налаживанием контактов между президентом США Дональдом Трампом и руководством КНДР в последнее время занимались не дипломаты, а спецслужбы, в частности с представителями Пхеньяна общался глава ЦРУ Майк Помпео, сообщает New York Times.

По информации издания, именно Помпео вел переговоры с представителями КНДР о возможной встрече Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Он общался как с представителем Разведывательного управления КНДР, так и с руководителем спецслужбы Южной Кореи, который выступал в качестве посредника.

Собеседники NYT отмечают, что северокорейская тема стала одной из основных причин отставки Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. Тиллерсон также настаивал на необходимости переговоров с КНДР, однако слишком торопил события, что не нравилось Трампу.

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Помпео ранее занимал достаточно жесткую позицию в отношении КНДР и заявлял о необходимости смены режима в Пхеньяне. Собеседники NYT отмечают, что до сих пор непонятно, ему ли принадлежала идея ответить согласием на предложение Ким Чен Ына провести переговоры.

5 марта Ким Чен Ын провел встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян ради урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Пхеньяна.

По словам южнокорейских представителей, КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США. Север дал понять, что откажется от ядерного оружия, если будут устранены военные угрозы в отношении страны, и он получит гарантии безопасности.

Президент Трамп уже согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.