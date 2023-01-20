Россия усиливает ПВО в Москве, боясь ударов украинских беспилотников — Bloomberg

20 января, 22:21
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ПВО возле Кремля (Фото:Оперативний ЗСУ / Telegram)

ПВО возле Кремля (Фото:Оперативний ЗСУ / Telegram)

Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы из-за опасений ударов украинских беспилотников, сообщает Bloomberg.

По данным издания, российские власти развернули установки противовоздушной обороны в Москве и ее окрестностях после нескольких атак беспилотников в центре страны. Кремль обвинил Украину в атаках на свои базы, однако Киев официально не взял на себя ответственность.

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В четверг, 19 января, местные жители опубликовали в соцсетях фотографии кранов, поднимающих системы Панцирь на крыши в центре Москвы, а также защитные сооружения, установленные в западном пригороде, у официальной резиденции президента Владимира Путина.

Bloomberg сообщает, что по словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, развертывание произошло после атак беспилотников в прошлом месяце на военные базы в Саратове и Рязани, примерно в 500 км от столицы России. Они сказали, что новые системы дополнят существующие противоракетные системы вокруг столицы.

https://www.youtube.com/watch?v=OJao_qaATpI
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Москва ПВО Война России против Украины

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