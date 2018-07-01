01 июля 2018, воскресенье

СМИ: Возле российской базы в Сирии сбили дроны неизвестной принадлежности

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Пострадавших нет

Пострадавших нет

Вчера, 30 июня, у российской авиабазы Хмеймим в Сирии были уничтожены беспилотные летательные аппараты неизвестной принадлежности. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя российской авиабазы.

"Тридцатого июня c наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления на удалении от аэродрома была обнаружена группа малоразмерных воздушных целей (БПЛА) неизвестной принадлежности", – говорится в сообщении.

Сообщается, что все воздушные цели были уничтожены штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы.

Пострадавших или материального ущерба после попытки атаки дронов нет. На данный момент Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Ранее сообщалось, что дрон сирийских повстанцев попытался атаковать российскую авиабазу Хмеймим.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове