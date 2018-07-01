СМИ: Возле российской базы в Сирии сбили дроны неизвестной принадлежности

Вчера, 30 июня, у российской авиабазы Хмеймим в Сирии были уничтожены беспилотные летательные аппараты неизвестной принадлежности. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя российской авиабазы.

"Тридцатого июня c наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления на удалении от аэродрома была обнаружена группа малоразмерных воздушных целей (БПЛА) неизвестной принадлежности", – говорится в сообщении.

Сообщается, что все воздушные цели были уничтожены штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы.

Пострадавших или материального ущерба после попытки атаки дронов нет. На данный момент Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Ранее сообщалось, что дрон сирийских повстанцев попытался атаковать российскую авиабазу Хмеймим.