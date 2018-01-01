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СМИ: Вооруженный пожилой мужчина ворвался в приемную администрации президента Болгарии

Сегодня, 21:37
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Жандармы задержали злоумышленника

В Болгарии вооруженный пистолетом и двумя обоймами к нему мужчина ворвался в приемную администрации президента Болгарии.

Об этом проинформировали в управлении болгарской жандармерии, передает Укринформ.

"Мужчина в возрасте 71 года, который ворвался в приемную администрации президента, был задержан не сотрудником Национальной службы охраны, а жандармами, которые дежурили в здании", - сказано в сообщении.

Задержанного доставили в Управление полиции болгарской столицы.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за различные правонарушения.

Теги:   Президент Болгария Полиция

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