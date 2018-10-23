СМИ: Во Франции полицейские вывезли 1800 мигрантов из лагеря возле Дюнкерка

Сотрудники французской полиции разобрали импровизированный миграционный лагерь у северного портового города Дюнкерк.
Об этом сообщает Washington Post.
Полицейские вывезли из лагеря около 1800 человек, которые планировали преодолеть Ла-Манш и попасть в Великобританию.
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В местной префектуре сообщили, что мигрантов отправили в приемные центры на севере Франции, где власть проверит, хотят ли они просить убежища.
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