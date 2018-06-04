СМИ: В военном руководстве КНДР произошли перестановки

В КНДР три высших военных чиновника ушли в отставку накануне встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в разведке.

Отмечается, что Ким Чен Ын уволил министра народных вооруженных сил КНДР Пак Ен Сика, руководителя Генштаба Корейской народной армии Ли Мен Су, а также начальника главного политического управления армии Северной Кореи Ким Чон Гака. На их посты были назначены, соответственно, заместитель министра народных вооруженных сил Но Гван Чхоль, заместитель начальника генштаба Ли Ен Гиль и экс-председатель комитета Трудовой партии Кореи в Пхеньяне Ким Су Гиль.

Один из источников считает, что цель перестановок - омоложение военного руководства. Новые чиновники значительно моложе предшественников. По словам источников, перестановки произошли в середине мая во время расширенного заседания центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.

Другой источник отмечает, что новые чиновники должны продемонстрировать более умеренную позицию в вопросе денуклеаризации.