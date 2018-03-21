СМИ: В Техасе застрелили подозреваемого в рассылке посылок с бомбами

Полиция американского штата Техас выследила и застрелила мужчину, которого подозревают в массовой рассылке бомб в городе Остин, сообщает KXAN со ссылкой на источники.
Подозреваемый был обнаружен в ночь на 21 марта на автостраде Interstate 35 в районе города Раунд-Рок.
При задержании преступник взорвал некий предмет, после чего был застрелен офицером полиции.
С начала марта в Остине произошло шесть взрывов. Бомбы рассылались под видом посылок местным жителям. Их оставляли на пороге домов жертв.
Полиция подозревала, что покушения могли совершаться на расовой почве.
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