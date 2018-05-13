СМИ: В Страсбурге задержали друга мужчины, напавшего на прохожих в Париже

Нападение произошло 12 мая в одном из центральных районов Парижа

В городе Страсбург, Франция, правоохранители задержали друга 20-летнего Хамзата Азимова, который напал с ножом на прохожих в центре Парижа вечером 12 мая. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Сообщается, что задержанный, который в данное время находится под стражей, также, как и Азимов, родился в 1997 году.

Это уже третий человек, задержанный в рамках расследования, после задержания родителей Азимова в Париже.

Напомним, нападение произошло в субботу вечером, 12 мая, в одном из центральных районов Парижа. В результате атаки погиб один человек и четверо получили ранения, полиция ликвидировала нападающего.

Прокурор французской столицы Франсуа Моленс сообщил, что, по словам очевидцев, во время нападения преступник, чья личность позже стала известна представителям СМИ, кричал "Аллах акбар".

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