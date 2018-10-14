СМИ: В США ураган Майкл повредил истребители на авиабазе

На юго-восточном побережье США ураган Майкл повредил истребители и здания на военно-воздушной базе Тиндалла. Об этом сообщает издание Air Force Times.

Как сообщает издание, были повреждены несколько самолетов, стоявшие внутри ангаров на авиабазе Тиндалла во Флориде.

По словам пресс-секретаря ВВС Энн Стефанек, некоторые самолеты были оставлены в ангарах из-за необходимости проведения технического обслуживания или по соображениям безопасности, однако все эти ангары были повреждены.

Сообщается о повреждении четырех истребителей F-22 Raptor.

По информации источников, самолеты подлежат восстановлению, однако ремонт будет стоить очень дорого.

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Напомним, 10 октября на США обрушился ураган Майкл. По данным американского Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри него составляла 245 километров в час. Майкл был зачислен в ураганов четвертой категории из пяти возможных.

Число жертв урагана Майкл выросла до 17 человек.