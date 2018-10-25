СМИ: В Сирии ликвидировали ответственного за склады химоружия

В Сирии погиб один из высокопоставленных военнослужащих сирийской армии, отвечавший за хранение химического оружия, сообщает израильское издание NEWSru.co.il со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.
По информации сирийских повстанцев, автомобиль сирийского офицера расстреляли по дороге из Дамаска в Латакию. Вооруженное нападение было совершено после того, как он выехал из комплекса военной разведки.
В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что во время ДТП на трассе Дамаск-Латакия погибли полковник сирийской армии Махмуд Ашкар и его жена. Источники в оппозиции говорят, что это было целенаправленное нападение. Кто стоит за убийством – неизвестно.
Напомним, что с сентября поступают сообщения о том, что сирийские правительственные войска намерены применить хлор при наступлении на Идлиб - последний крупнейший оплот сирийских повстанцев, выступающих против правления президента Сирии Башара Асада.
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В то же время Сирия и ее основной союзник Россия распространяют информацию о том, что сирийские повстанцы готовятся к атаке с применением химического оружия. Россияне также сообщили о том, что боевики Исламского государства якобы украли у активистов Белых касок два баллона с хлором.
По предварительной информации в Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек. Применение химического оружия против мирных граждан приведет к масштабной гуманитарной катастрофе.
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