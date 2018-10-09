СМИ: В России во время учений в Каспийском море затонул бронетранспортер с военными

В российском Дагестане в ходе учений в Каспийском море затонул бронетранспортер, в котором находилось двое военнослужащих, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

По информации собеседника агентства, оба военных погибли.

Отмечается, что тело одного из погибших было обнаружено, поиски второго продолжаются.

Источник российского агентства ТАСС сообщил, что инцидент произошел во время десантирования с корабля.