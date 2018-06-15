СМИ: В России решили не менять куратора "гуманитарной помощи ДНР и ЛНР"

Дмитрий Козак остался куратором комиссии по оказанию гуманитарной поддержки "ДНР" и "ЛНР".

В России вице-премьер Дмитрий Козак после перераспределения полномочий в правительстве остался куратором комиссии по оказанию гуманитарной поддержки так называемых "ДНР" и "ЛНР", пишет РБК.

По информации агентства, созданная в конце 2014 года комиссия продолжит свою работу и при новом кабинете.

Пресс-секретарь Козака сказал, что тот вопросами Донбасса в правительстве не занимается.

"Межведомственная комиссия собирается не слишком часто, реже, чем раз в полгода, и нужна ​скорее "для прикрытия", – пояснил РБК источник, близкий к одному из федеральных министерств.

По его словам, глава комиссии Сергей Назаров и Козак регулярно проводят отдельные совещания, чтобы решить конкретные вопросы. Например, в прошлом сентябре якобы обсуждался отказ от "гуманитарной поддержки отдельных территорий" в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.

Немецкое издание Bild называло межведомственную комиссию "теневым правительством" Донбасса и писало, что ее курирует ФСБ.

Ранее сообщалось, что Владислав Сурков, который накануне был переназначен на должность помощника президента РФ Владимира Путина, продолжит курировать оккупированный Донбасс.

Источник РБК пояснил, что сохранение поста за Сурковым объясняется тем, что президент РФ Владимир Путин пока решил не менять стратегию на донбасском направлении.

Главными аргументами в пользу Суркова один источник назвал отсутствие подходящих фигур на замену, а также риски передела власти и обострения ситуации на Донбассе после возможной смены куратора.