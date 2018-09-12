СМИ: В России подозревают, что американские астронавты намеренно повредили космический корабль Союз

Специальная комиссия Роскосмоса, которая расследует инцидент с разгерметизацией корабля Союз МС-09, считает приоритетной версией произошедшего намеренное вмешательство американских астронавтов, сообщает Коммерсант со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, в Роскосмосе убеждены, что американские астронавты хотели спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю из-за болезни одного из членов экипажа США.

Это позволило бы продолжить лечение одного из них, а бытовой отсек, в котором нашли отверстие, сгорел бы при вхождении в атмосферу.

В данный момент на МКС находятся шестеро космонавтов - россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, а также Ричард Арнольд, Серина Ауньен-Чэнселлор, Эндрю Фойстел и Александр Герст из США.

Российские власти обратились в NASA c просьбой помочь с расследованием. В частности, они запросили у США копии записей с видеорегистраторов астронавтов и их медицинские показания. Как отмечает собеседник издания в отрасли, шансы получить запрошенную информацию крайне малы: данные о состоянии здоровья членов экипажа считаются врачебной тайной.

Напомним, в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле Союз МС-09. Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Экипаж Международной космической станции поставил временную марлевую заплатку с эпоксидной смолой на трещину в корпусе корабля Союз и устранил утечку кислорода.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что трещина в обшивке корабля Союз появилась из-за преднамеренного воздействия дрелью. По словам Рогозина, сейчас выясняется, было ли это сделано на орбите или еще на Земле во время сборки.