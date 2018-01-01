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СМИ: В результате крушения вертолета в Судане погибло не менее семи чиновников

Сегодня, 14:59
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В Судане разбился вертолет с чиновниками

Автор: english.alarabiya

По сообщениям государственного информационного агентства SUNA, в воскресенье, 9 декабря, в результате крушения вертолета в восточном штате Аль-Кадариф в Судане, погибло не менее семи чиновников местного правительства, передает Reuters.

Среди погибших - губернатор штата и три сотрудника службы безопасности. Причины аварии пока неизвестны.

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Теги:   Судан Вертолет Авария

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