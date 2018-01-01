СМИ: В результате крушения вертолета в Судане погибло не менее семи чиновников
Сегодня, 14:59
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По сообщениям государственного информационного агентства SUNA, в воскресенье, 9 декабря, в результате крушения вертолета в восточном штате Аль-Кадариф в Судане, погибло не менее семи чиновников местного правительства, передает Reuters.
Среди погибших - губернатор штата и три сотрудника службы безопасности. Причины аварии пока неизвестны.
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