20 октября 2018, суббота

СМИ: В Москве здание ФСБ закидали яйцами, мужчин задержали

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Здание ФСБ России на Большой Лубянке

Здание ФСБ России на Большой Лубянке

В столице РФ Москве в пятницу, 19 октября, российские правоохранители задержали двух мужчин, которые кидались яйцами в здание ФСБ России на Большой Лубянке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что задержаны двое граждан РФ, 1986 и 1981 годов рождения, которые около 22.00 19 октября бросали яйца в здание по адресу Большая Лубянка, 2.

По словам задержанных, они являются безработными.

На данный момент проводится проверка.

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