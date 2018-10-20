СМИ: В Москве здание ФСБ закидали яйцами, мужчин задержали

В столице РФ Москве в пятницу, 19 октября, российские правоохранители задержали двух мужчин, которые кидались яйцами в здание ФСБ России на Большой Лубянке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
СМИ: Полиция задержала мужчин, забросавших яйцами здание ФСБ: https://t.co/0rPrDjo0pj— Лентач (@oldLentach) 20 октября 2018 г.
Наш источник сообщил, что задержали не тех ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/UWdKbFQ8o4
Отмечается, что задержаны двое граждан РФ, 1986 и 1981 годов рождения, которые около 22.00 19 октября бросали яйца в здание по адресу Большая Лубянка, 2.
По словам задержанных, они являются безработными.
На данный момент проводится проверка.
Журнал Новое Время №38
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