СМИ: В Москве задержали двух мужчин, которые забросали яйцами здание ФСБ

Задержанные кидали яйца в здание ФСБ в Москве

В российской столице Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые бросали яйца в здание ФСБ на Большой Лубянке, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, инцидент произошел в пятницу. Задержаны двое мужчин 1986 и 1981 годов рождения.

По его словам, оба задержанных утверждают, что нигде не работают. Проводится проверка.