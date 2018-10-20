20 октября 2018, суббота

СМИ: В Москве задержали двух мужчин, которые забросали яйцами здание ФСБ

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Задержанные кидали яйца в здание ФСБ в Москве

Задержанные кидали яйца в здание ФСБ в Москве

В российской столице Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые бросали яйца в здание ФСБ на Большой Лубянке, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, инцидент произошел в пятницу. Задержаны двое мужчин 1986 и 1981 годов рождения.

По его словам, оба задержанных утверждают, что нигде не работают. Проводится проверка.

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