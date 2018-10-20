СМИ: В Москве задержали двух мужчин, которые забросали яйцами здание ФСБ

В российской столице Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые бросали яйца в здание ФСБ на Большой Лубянке, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
По информации собеседника агентства, инцидент произошел в пятницу. Задержаны двое мужчин 1986 и 1981 годов рождения.
По его словам, оба задержанных утверждают, что нигде не работают. Проводится проверка.
Журнал Новое Время №38
Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».Читать журнал онлайн
Комментарии
Правила комментирования