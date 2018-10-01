СМИ: в Москве неизвестная женщина ударила по лицу актрису Линдси Лохан - видео

Известная американская актриса Линдиси Лохан подверглась в Москве нападению неизвестной женщины, передает TMZ.

Инцидент попал на видео во время прямой трансляции, которую она вела в Instagram.

На видео видно, как Лохан подходит к сидящим на тротуаре людям, которых приняла за сирийских беженцев, и начинает задавать им вопросы и предлагать помощь.

Однако во время разговора актриса решила, что они на самом деле являются торговцами людьми, которые собираются продать своих малолетних детей.

Когда же семья пытались уйти, Лохан попробовала их остановить и во время этого на нее и набросилась женщина.

Непосредственно момента нападения на видео не видно, однако сама актриса заявила, что ее ударили по лицу.

Позже Лохан удалила это видео у себя с Instagram. Действительно ли инцидент произошел в Москве, достоверно не известно.