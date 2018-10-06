СМИ: В Конго в результате столкновения бензовоза и автомобиля произошел пожар, есть погибшие и пострадавшие

На западе Демократической Республики Конго в пожаре, который произошел в результате столкновения бензовоза и автомобиля, погибли около 50 человек и 100 получили ранения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление региональных властей ДРК.
Отмечается, что пострадавшие получили ожоги второй степени тяжести.
По информации издания, ДТП произошло в населенном пункте, и пожар быстро перекинулся на жилые дома.
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