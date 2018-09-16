СМИ: В Казахстане во время проведения лекции задержали украинского журналиста

Александр Гороховский во время задержания

В Казахстане в городе Уральске в субботу, 15 сентября, во время проведения тренинга по фактчекингу задержали украинского журналиста, главного редактора издания Без брехні Александра Гороховского, сообщает Fact Checking Kazakhstan.

Правоохранители изъяли у украинца миграционную карту и предъявили обвинение в незаконной трудовой деятельности на территории Республики Казахстан. Суд над журналистом назначен на понедельник, 17 сентября.

По словам полицейских, они получили сообщение от гражданина, представившегося как Талгат Катауов.

По информации издания, посольству Украины в Казахстане известно о сложившейся ситуации. Украинский консул уже связался с Александром, а для защиты ему был назначен адвокат.

Отмечается, что Гороховский был одним из приглашенных лекторов проекта Школа журналистики, организованного журналистом Лукпаном Ахмедьяровым.

Александр Гороховский является автором практического пособия по фактчеку, в котором подробно рассказывает о практике и методологии фактчека и противодействия дезинформации в современной медийной среде.