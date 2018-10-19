СМИ: В Испании инициировали дебаты касательно легализации марихуаны

В Испании левая партия Podemos подняла вопрос касательно узаконивания марихуаны.

Об этом пишет El Pais.

В Podemos предлагают государству взять на себя ответственность за выдачу лицензий на производство, сбор и продажу урожая.

Лидер Podemos Пабло Иглесиас назвал абсурдом тот факт, что человек может приобрести текилу или джин в супермаркете, но конопля незаконна.

Цель инициативы - изменение действующего закона, который определяет продажу и выращивание конопли незаконными, ограничивает потребление и владение в личных целях.

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При этом, в Рodemos предлагают "сильную карательную политику для тех, кто нарушает закон", а также меры по изъятию продуктов, которые продают несовершеннолетним или если они не соответствуют стандартам легального рынка.

Премьер-министр Испании Педро Санчес из Социалистической партии не захотел участвовать в дебатах касательно легализации конопли.