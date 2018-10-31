СМИ: В Германии 39% новой военной техники признали готовой к бою

В Германии только 39% новой военной техники, поставленной на вооружение в 2017 году, пригодно к немедленному использованию, остальные требует доработки, сообщает Die Welt ссылаясь на данные Министерства обороны ФРГ.
Из 97 единиц крупногабаритной техники, которые поступили в арсенал вооруженных сил Германии в 2017 году, на данный момент пригодны к использованию лишь 38 единиц.
Минобороны очень озабочено транспортными самолетами A400M и бронированными машинами пехоты Puma — с 71 единицы БМП Puma к использованию готовы только 27, а из восьми самолетов A400M - четыре.
Только один из четырех новых истребителей Eurofighter готов к эксплуатации на данный момент. В рабочем состоянии находятся четыре из семи транспортных вертолетов.
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