СМИ: В британском парламенте обсуждают отставку Мэй с должности премьер-министра

В парламенте Великобритании около 50 депутатов из Консервативной партии обсудили возможность отставки Терезы Мэй с должности премьер-министра страны, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, британские парламентарии собрались на закрытую встречу чтобы обсудить, как отстранить Мэй от премьерского поста.

Депутаты недовольны планом Мэй по выходу Великобритании из Евросоюза.

Для отставки Мэй необходимо набрать 48 заявлений от парламентариев с требованием вынести вотум недоверия премьеру. Источники телеканала утверждают, что в настоящий момент этот вопрос координируется, он может быть поднят публично в течение нескольких недель.

В июле правительство Британии представило соглашение по выходу из ЕС в загородной резиденции в Чекерсе. План предполагает, что Британия будет следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в сфере торговли товарами и сельхозпродукцией, а в обмен получит право на неограниченную торговлю ими на европейском едином рынке.

Евроскептики раскритиковали соглашение как слишком мягкое. По их мнению, соглашение в Чекерсе оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза и, чтобы этого не допустить, нужен “жесткий” Brexit - выход Британии из Европейского единого рынка, Таможенного союза ЕС и прекращение распространения юрисдикции Суда Европейского союза в Британии.

Из-за несогласия с позицией Терезы Мэй глава МИД Британии Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис покинули правительство.

Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.