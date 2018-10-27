27 октября 2018, суббота

СМИ: В Афганистане произошел теракт в здании сил безопасности, есть погибшие

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Взрыв был настолько мощным, что разбил стекла в окнах всех соседних зданий (иллюстративное изображение)
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Взрыв был настолько мощным, что разбил стекла в окнах всех соседних зданий (иллюстративное изображение)

В Афганистане в городе Майдан-Шахр в провинции Вардак утром, 27 октября, в результате террористического акта погибли по меньшей мере пять человек, 12 получили ранения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Хекматулла Камрани.

Нападение произошло примерно в 8:00 утра по местному времени в районе Майдан-и-Котал.

Отмечается, что террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил здание центра логистики сил безопасности. Жертвами теракта стали как гражданские, так и служащие.

Взрыв был настолько мощным, что разбил стекла в окнах всех соседних зданий. В результате была закрыта дорога Кабул-Кандагар.

Ни одна из действующих в стране террористических группировок не взяла ответственность за нападение.

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