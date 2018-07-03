СМИ узнали подробности соглашения Меркель и главы МВД Зеехофера по мигрантам

Меркель и Зеехофер договорились о создании "транзитных зон" для нелегалов на границе с Австрией

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД страны Хорст Зеехофер достигли компромисса в вопросе судьбы нелегальных мигрантов, которые зарегистрированы в ЕС, но не имеют права находиться на территории Германии, поскольку не получили официального убежища, сообщает Die Zeit.

Отмечается, что согласно достигнутым договоренностям, на границе с Австрией для нелегалов будут созданы так называемые "транзитные зоны" с экстерриториальным статусом. Там беженцы будут оставаться вплоть до момента, когда будет принято решение, оставлять ли их в Германии или высылать обратно в страну регистрации.

Как именно будут выглядеть эти зоны, пока неизвестно.

Теперь договоренность должен утвердить третий участник немецкого правительства - Социал-демократическая партия, которая ранее всегда выступала против "транзитных зон".

Меркель и Зеехофер пришли к соглашению по миграционному вопросу поздно вечером 2 июля.

Ранее Зеехофер последовательно не соглашался с позицией канцлера в отношении беженцев и настаивал на внедрении пограничного контроля в Германии для того, чтобы мигранты, которые попросили убежища в других странах ЕС, не смогли попасть на немецкую территорию.

Это спровоцировало правительственный кризис, так как в случае отставки Зеехофера, де-факто распадалась немецкая правительственная коалиция.