08 ноября 2018, четверг

СМИ узнали подробности бунта в тюрьме Таджикистана

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Сейчас неясно, что вызвало беспорядки в тюрьме
Фото: pixabay.com

Сейчас неясно, что вызвало беспорядки в тюрьме

Заключенные, которые устроили бунт в колонии Худжанда на севере Таджикистана, были вооружены холодным оружием, сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники.

Отмечается, что несколько заключенных пострадали при попытке бегства, некоторым удалось покинуть территорию колонии.

Сейчас неясно, что вызвало беспорядки.

Для подавления бунта в колонию прибыл милицейский спецназ. На территории колонии была слышна стрельба, однако в Управлении исправительными учреждениями города Худжанд отрицают эту информацию.

По словам очевидцев, на всех дорогах города, а также трассах, ведущих в соседние Узбекистан и Кыргызстан, установлены усиленные посты милиции.

Власти Таджикистана пока официально не прокомментировали бунт в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в результате бунта в колонии Худжанда погибли более 20 человек.

В худжандской колонии содержатся заключенные, отбывающие длительные сроки за тяжкие преступления, включая убийства и терроризм.

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