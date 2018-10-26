СМИ узнали о первом задержании по делу взрывоопасных посылок

В США задержали мужчину, который, возможно, связан с рассылкой взрывоопасных посылок американским политикам, сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Федеральные власти арестовали человека в связи с потенциально взрывоопасными посылками", - говорится в сообщении.

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Напомним, что с 24 октября американские спецслужбы перехватили несколько посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.

В Федеральном бюро расследований США подтвердили обнаружение 11 подозрительных посылок.