СМИ узнали о неудачном испытании Россией гиперзвукового оружия

Разведка США располагает данными о трех испытаниях российского гиперзвукового оружия, одно из которых потерпело фиаско, сообщает телекомпания CNBC со ссылкой на источники.

Источники CNBC сообщили, что Россия успешно провела два испытания гиперзвукового оружия в 2016 году. Третий известный американской разведке тест был проведен в октябре 2017 года и закончился провалом - объект разорвался до удара по цели.

Согласно имеющейся информации, планирующий блок под названием Авангард способен нести и ядерный заряд. По данным разведки США, гиперзвуковое оружие РФ будет готово к боевому применению скорее всего к 2020 году.

1 марта 2018 года, президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.

"Ни у кого другого такого оружия пока нет...А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - заявил тогда Путин.

Отметим, что Пентагон рассчитывает провести испытания своего гиперзвукового оружия в 2019 году.