СМИ узнали о назначении генерала Милли главой Объединенного комитета начальников штабов. Он назвал Россию самой большой угрозой и допустил войну Вчера, 22:54 239 Цей матеріал також доступний українською Марк Милли возглавит Объединенный комитет начальников штабов

Президент США Дональд Трамп намерен назначить начальника штаба армии генерала Марка Милли следующим председателем Объединенного комитета начальников штабов США, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Объединенный комитет начальников штабов - высший штабной орган США. Он исполняет функцию коллективного военного советника президента и министра обороны США и не осуществляет прямое оперативное управление вооруженными силами. Председатель Объединенного комитета начальников штабов - самый высокопоставленный военный офицер вооруженных сил США и главный военный советник президента США.

Агентство отмечает, что ранее днем Трамп намекнул, что он, возможно, объявит о назначении нового военного руководства в эту субботу, 8 декабря, во время матча между футбольными командами Военной академии и Военно-морской академии в Филадельфии.

Как ожидается, Милли заменит на этом посту генерала Корпуса морской пехоты Джозефа Данфорда, срок полномочий которого истекает 1 октября 2019 года. Джозеф Данфорд был назначен Сенатом США 1 октября 2015 года сроком на два года. После его переназначили на второй срок.

В 2015 году генерал Марк Милли назвал Россию большей угрозой существованию США, чем Исламское государство (на то время халифат ИГИЛ переживал пик своего "могущества"). По его словам, Россия - единственная страна на планете, которая может уничтожить США.

В 2016 году Милли заявил, что вероятность военного конфликта с Россией практически гарантирована.