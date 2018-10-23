СМИ узнали, кто отдал приказ об убийстве журналиста Хашкаджи

Приказ о ликвидации оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи отдал заместитель главы разведки Саудовской Аравии Ахмет Асири, сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников издания, реализацией жестокого убийства занимался атташе генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле Ахмед Абдулла Альмузаини.

Согласно неподтвержденным данным, саудовский дипломат находился в генконсульстве в день первого визита Хашкаджи 28 сентября. После того как журналисту назначили вторую встречу на 2 октября, Альмузаини отправился в Эр-Рияд. Во время визита в Саудовскую Аравию дипломат встретился с Ахметом Асири и получил инструкции относительно группы из 15 человек, которые должны были прибыть в Стамбул по делу Хашкаджи. Альмузаини вернулся в Стамбул 1 октября и передал инструкции генеральному консулу Мухаммеду Утайби.

После общественного резонанса вокруг убийства Хашкаджи генерал Ахмед Асири был уволен со своего поста в разведке и с должности советника наследного принца Мохаммеда бин Салмана.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.