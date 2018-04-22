СМИ узнали имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля

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Детективы считают, что за химической атакой стоит команда из шести человек

Детективы считают, что за химической атакой стоит команда из шести человек

Контртеррористическая полиция вычислила российского шпиона, который может быть причастен к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщает британское издание Sunday People.

Офицеры подозревают, что это 54-летний бывший шпион ФСБ с кодовым именем Гордон. Считается, что человек может использовать псевдоним Михаилс Савикис, а также два других псевдонима.

Полиция опасается, что он уже вернулся в Россию, и у них не будет возможности допросить его.

Экс-сотрудник КГБ Борис Карпичков сообщил, что Гордон учился боевым искусствам и специализировался на джиу-джитсу. Он имеет юридическое образование, которое получил в Латвийском государственном университете в Риге.

Гордон использовал прикрытие успешного бизнесмена в области безопасности. Он был капитаном в КГБ, прежде чем вступить в ФСБ после окончания холодной войны.

Детективы считают, что за химической атакой стоит команда из шести человек.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Великобритании установили главных подозреваемых в покушении на Скрипаля.

Напомним, 4 марта бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего их госпитализировали в реанимацию.

Они, а также еще несколько случайных граждан подвергшихся воздействию ядовитого вещества нервно-паралитического действия.

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Позже стало известно, что скрипачом выписали из больницы.

Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитический вещество военного происхождения, которым был отравлен семье скрипача, была разработана в России, и известна под названием Новичок. РФ, в свою очередь, все традиционно отрицает.

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В итоге Великобритания объявила о санкциях, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, включая США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.

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