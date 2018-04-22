СМИ узнали имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля

Детективы считают, что за химической атакой стоит команда из шести человек

Контртеррористическая полиция вычислила российского шпиона, который может быть причастен к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщает британское издание Sunday People.

Офицеры подозревают, что это 54-летний бывший шпион ФСБ с кодовым именем Гордон. Считается, что человек может использовать псевдоним Михаилс Савикис, а также два других псевдонима.

Полиция опасается, что он уже вернулся в Россию, и у них не будет возможности допросить его.

Экс-сотрудник КГБ Борис Карпичков сообщил, что Гордон учился боевым искусствам и специализировался на джиу-джитсу. Он имеет юридическое образование, которое получил в Латвийском государственном университете в Риге.

Гордон использовал прикрытие успешного бизнесмена в области безопасности. Он был капитаном в КГБ, прежде чем вступить в ФСБ после окончания холодной войны.

Детективы считают, что за химической атакой стоит команда из шести человек.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Великобритании установили главных подозреваемых в покушении на Скрипаля.

Напомним, 4 марта бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего их госпитализировали в реанимацию.

Они, а также еще несколько случайных граждан подвергшихся воздействию ядовитого вещества нервно-паралитического действия.

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Позже стало известно, что скрипачом выписали из больницы.

Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитический вещество военного происхождения, которым был отравлен семье скрипача, была разработана в России, и известна под названием Новичок. РФ, в свою очередь, все традиционно отрицает.

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В итоге Великобритания объявила о санкциях, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, включая США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.