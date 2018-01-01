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СМИ узнали имя нового начальника ГРУ России

Сегодня, 10:49
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Игорь Костюков стал новым начальником ГРУ РФ

Скриншот видео MCIS Московская конференция по международной безопасности/Youtube

В России вице-адмирал Игорь Костюков был назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных cил, сообщает Интерфаксу со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника агентства, назначение состоялось в конце минувшей недели.

До этого Костюков временно исполнял должность начальника главка военной разведки.

Напомним, в ноябре стало известно о смерти предыдущего начальника ГРУ России Игоря Коробова.

Коробов работал в военной разведке с 1985 года. В январе 2016 года он был назначен начальником ГРУ – заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.

Теги:   ГРУ Россия

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