СМИ узнали имя нового начальника ГРУ России Сегодня, 10:49 233 Цей матеріал також доступний українською Игорь Костюков стал новым начальником ГРУ РФ Скриншот видео MCIS Московская конференция по международной безопасности/Youtube

В России вице-адмирал Игорь Костюков был назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных cил, сообщает Интерфаксу со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника агентства, назначение состоялось в конце минувшей недели.

До этого Костюков временно исполнял должность начальника главка военной разведки.

Напомним, в ноябре стало известно о смерти предыдущего начальника ГРУ России Игоря Коробова.

Коробов работал в военной разведке с 1985 года. В январе 2016 года он был назначен начальником ГРУ – заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.