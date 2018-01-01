Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Яковина
6 декабря: Британский удар по российским олигархам
Томас Фридман
Еще одна революция. Почему меня пугает 2020 год
Андрей Смирнов
Прощай, немытая Россия
Светлана Залищук
Как бороться с российской агрессией. Три шага

СМИ узнали детали обвинения против финдиректора Huawei

Сегодня, 21:28
34
Цей матеріал також доступний українською

Мэн Ванчжоу

Финансового директора и дочерь основателя китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу задержали в рамках расследования схемы использования глобальной банковской системы для обхода американских санкций против Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По словам собеседников, США расследуют возможное нарушение Huawei санкций против Ирана, начиная с 2016 года, и использование компанией банка HSBC для совершения незаконных сделок с участием Ирана.

В 2012 году HSBC заплатил $1,92 млрд и заключил соглашение об отсрочке судебного преследования с офисом прокурора Бруклина в деле о содействии мексиканским наркокартелям в отмывании денег и нарушении санкций против Ирана.

Представители HSBC и Huawei отказались от комментариев. По словам источника, знакомого с этим вопросом, в отношении HSBC расследование не проводится.

Напомним, что в Канаде задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Теги:   Санкции США Huawei Иран США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 12:24

article_img
В Грозном родственник Кадырова устроил ДТП, в результате которого погибли женщина с ребенком

Читайте также

Апокриф

Сегодня, 21:26

article_img
Возможно, я идиот, но хочу говорить как оно есть. Владимир Парасюк об украинской политике и навязчивых мыслях - большое интервью НВ
Гаджеты

Сегодня, 20:58

article_img
Жить в чистоте. 13 лучших эко-каналов в Telegram - выбор редакции
События

Сегодня, 18:40

article_img
Новое Время ищет редактора для работы на сайте 