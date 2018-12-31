Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Андерс Аслунд
Тень Кремля
Анатолий Амелин
Идем на спад
Владимир Фесенко
Лихорадка выборов
Алексей Бондарев
На Марс не летим, ждем конца света

СМИ: Украина отправила в Израиль станцию радиотехнической разведки Кольчуга-М

Сегодня, 09:24
865
Цей матеріал також доступний українською

Официального подтверждения еще не было

Автор: defence-ua.com

Израильская компания Airsom Ltd. получила украинскую автоматизированную станцию пассивной радиотехнической разведки для отслеживания наземных и мобильных целей, передает Defence blog.

С помощью Кольчуги-М ВВС Израиля смогут контролировать перемещение иранских баллистических ракет в Сирии и отслеживать перемещения опасных мобильных комплексов сирийских ПВО С-300 Фаворит.

Данные почтового оператора ImportGenius

Никаких официальных комментариев со стороны Израиля пока не поступало.

Теги:   Разведка Израиль

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Компании/Рынки

Сегодня, 09:21

article_img
Время горячих смартфонов. В Украине за год на треть выросли продажи техники и электроники
События

Сегодня, 08:15

article_img
Сменили IT-ориентацию. Уехавшие за рубеж программисты стали возвращаться в Украину
Made in Ukraine

Сегодня, 08:07

article_img
Made in Ukraine. Лучшие украинские мобильные приложения 2018 года

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться