СМИ: Украина отправила в Израиль станцию радиотехнической разведки Кольчуга-М Сегодня, 09:24 865 Цей матеріал також доступний українською Официального подтверждения еще не было Автор: defence-ua.com

Израильская компания Airsom Ltd. получила украинскую автоматизированную станцию пассивной радиотехнической разведки для отслеживания наземных и мобильных целей, передает Defence blog.

С помощью Кольчуги-М ВВС Израиля смогут контролировать перемещение иранских баллистических ракет в Сирии и отслеживать перемещения опасных мобильных комплексов сирийских ПВО С-300 Фаворит.

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Никаких официальных комментариев со стороны Израиля пока не поступало.