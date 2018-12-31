СМИ: Украина отправила в Израиль станцию радиотехнической разведки Кольчуга-М
Израильская компания Airsom Ltd. получила украинскую автоматизированную станцию пассивной радиотехнической разведки для отслеживания наземных и мобильных целей, передает Defence blog.
С помощью Кольчуги-М ВВС Израиля смогут контролировать перемещение иранских баллистических ракет в Сирии и отслеживать перемещения опасных мобильных комплексов сирийских ПВО С-300 Фаворит.
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Никаких официальных комментариев со стороны Израиля пока не поступало.