СМИ: Турция начала строительство военной базы на Черном море Сегодня, 09:51 64 Цей матеріал також доступний українською Данный объект станет девятой базой турецких ВМС (иллюстративное фото)

Турция начала строительство военно-морской базы на побережье Черного моря, сообщает местное издание Milliyet.

Газета пишет, что проект стал особенно актуальным в связи с российской агрессией в Керченском проливе и открытия трубопровода Турецкий поток. Однако планы создания базы существовали еще со времен холодной войны, а разработка проекта началась еще в июле прошлого года.

Власти рассчитывают, что база, корабли которой займутся патрулированием восточной части Черного моря, даст импульс к развитию всей северо-восточной Турции.

Данный объект станет девятой базой турецких ВМС. На ней будут нести службу 400 военных и 200 гражданских специалистов.