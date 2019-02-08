СМИ: Третий участник отравления в Солсбери пытался убить Новичком болгарского оружейника Сегодня, 07:35 852 Цей матеріал також доступний українською theins.ru Владелец оружейной компании Емко Емельян Гебрев theins.ru

Третий участник покушения в Солсбери с вымышленным именем "Сергей Вячеславович Федотов", был связан с другим отравлением с применением вещества из семьи Новичка, говорится в расследовании The Insider и Bellingcat.

По данным журналистов, речь идет о покушении на болгарского предпринимателя владельца оружейной компании Емко Емельяна Гебрева.



Выяснилось, что 24 апреля 2014 года "Федотов" прилетел из Москвы в курортный болгарский город Бургас. У него был обратный билет на 30 апреля, но уже вечером 28-го он оказался в Стамбуле, где срочно купил билет в Москву.

Ранее в этот день предприниматель Емельян Гебрев был госпитализирован, после того как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время плохо себя почувствовали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.

Лаборатория Хельсинского университета, специализирующаяся на химическом оружии, смогла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом из семьи Новичка.

Через месяц Гебрев вышел из комы и его состояние стало улучшаться. Позже он рассказал Bellingcat и The Insider, что в мае его состояние вновь резко ухудшилось и он снова попал в госпиталь. Так совпало, что в мае "Федотов" возвращался в Болгарию на три дня и снова полетел не обратным рейсом, который был уже заказан, а сделав крюк через Сербию.

На вопрос о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что видит лишь два возможных мотива: его компания производила поставки оружия в Украину, а также Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании.

Офицер российской военной разведки "Сергей Федотов" фигурирует в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он приехал в Британию вместе с двумя другими подозреваемыми по делу - Александром Петровым (Александр Мишкин) и Русланом Бошировым (Анатолий Чепига).

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.

Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в центре города. Перед этим они посетили итальянский ресторан Zizzi.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.